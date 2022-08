Opendeurfeest bij Centrum Voelen

Wie helemaal wil ontspannen kan op zaterdag 27 augustus terecht bij het Centrum Voelen in de Sint-Annastraat in Nazareth. Tijdens een opendeurfeest organiseert men vier workshops. Zo is er van 9.30 tot 11 uur de workshop ‘Help…ik heb stress’, gevolgd door een sessie authentic movement, een sessie aanraken en (aan)geraakt worden en een workshop vreugdevol thuiskomen in je lichaam. Per workshop betaal je 6 euro in voorverkoop of 8 euro aan de kassa. Meer info via www.centrumvoelen.be.