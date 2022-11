Ook personeel Makro in Eke staakt: “Het moraal van de medewerkers is laag”

NAZARETHWerknemers van handelsgrootwarenhuis Makro hebben woensdag het werk neergelegd. Ze eisen snel duidelijkheid over de toekomstplannen en vrezen voor hun lonen. “We leven in onduidelijkheid, alles is voorwaardelijk. Het moraal van de medewerkers is laag”, klinkt het bij de vakbond. “Wie blijft en wie niet?”

Geruchten die al maanden de ronde deden, werden in juni 2022 werkelijkheid: de Duitse distributiegroep Metro - het moederbedrijf van de Makro- en Metro-vestigingen in ons land - deed zijn Belgische winkels van de hand. Bronze Properties, een investeringsmaatschappij uit Luxemburg, nam de vestigingen in ons in land over. Niet met de intentie om zelf winkels open te houden, maar om het bedrijf door te verkopen, allicht in aparte ‘stukken’ om zo het onderste uit de kan te halen.

Via de ondernemingsrechtbank belandde Makro in een gerechtelijke reorganisatie. Via deze procedure kan het zijn activiteiten deels of geheel verkopen en is het enkele maanden beschermd van schuldeisers. Ondertussen werken alle 2.000 werknemers verder onder de bestaande voorwaarden.

Koffiedik kijken

Brengt ons bij 9 november, de nationale stakingsdag. Aan het Makro-filiaal langs de E17 in Eke stelden een twintigtal werknemers een stakingspiket op. Zo’n 270 mensen houden hier van maandag tot zaterdag de winkel open. Het zonnetje schijnt en de sfeer is gemoedelijk, maar gerust zijn ze er allesbehalve op. “De directie heeft de intentie om open te blijven tot 31 december 2022 , maar daarna is het koffiedik kijken”, vertelt Ria De Seranno van het ACV Puls. “We leven voorlopig in onduidelijkheid, alles is voorwaardelijk.”

Volgende maand duidelijkheid

Want een investeringsmaatschappij kan ook geld halen uit voorraden, door een uitverkoop aan klanten of aan andere bedrijven bijvoorbeeld. In dat geval is het boeken toe voor dat filiaal. Makro is al jaren verlieslatend, maar de kleinere Metro-winkels zijn wel nog winstgevend. De schrik bij het Makro-personeel zit er goed in. “Het moraal van de medewerkers is laag. Wie blijft en wie niet? We zijn met zo’n 270 hier in Eke, over heel België werken er 2.000 mensen in alle Makro- en Metro-vestigingen”, besluit De Seranno. “Momenteel is Makro op zoek naar overnemers, maar pas 15 december zal er duidelijkheid zijn over de toekomst van het bedrijf. De lonen zouden bovendien in gedrang komen door een tekort aan kasstroom. Dat zorgt voor extra stress.”

