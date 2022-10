Ongeval op E17 ter hoogte van Parking Nazareth richting Gent: linkerrijstrook versperd

Gent RESTOTIP. Lunchen bij Roots: “Schitte­rend viergangen­me­nu voor een onklopbare prijs”

Roots, gelegen in het hart van de Patersholwijk, staat bij vele Gentenaars hoog op het lijstje van beste restaurants. Het is dan ook niet verwonderlijk dat wie een tafel wil reserveren om te dineren, er vroeg bij moet zijn. Wie zolang niet kan wachten, kan ook gaan lunchen in de hippe zaak. Wij spendeerden onze middagpauze bij Roots en genoten van een overheerlijk viergangenmenu voor een onklopbare prijs.

30 september