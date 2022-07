Oneffen fietspaden Ten Edestraat hersteld

In de Ten Edestraat in Nazareth werd oneffenheden in het fietspad weggewerkt. Het fietspad was niet meer veilig door duwende boomwortels die voor hoogteverschillen tussen de betonplaten zorgden. Begin juli injecteerde de firma Geolock hars onder de betonnen platen, waardoor deze nu weer mooi aansluiten op elkaar. De resultaten van het proefproject zijn positief en de herstellingswerken geven bijna geen hinder voor de omwonenden en brengen geen schade toe aan de wortels van de bomen. In de week van 5 september worden nog verdere werkzaamheden uitgevoerd in de Ten Edestraat.