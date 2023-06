Nazareth zoekt oplossing voor fileprobleem aan kruispunt N35/N60

Vuilste cafeetje van Gent ontruimd. “Volksge­zond­heid kwam in gevaar”

Muizen, bedorven etenswaren en uitwerpselen. De stank in de Kalversteeg was niet meer te harden, laat staan dat de volksgezondheid nog gegarandeerd kon worden. En dus liet burgemeester Mathias De Clercq vandaag het befaamde café 't Velootje in het Patershol ontruimen.