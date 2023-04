Nazareth weert sigaretten aan speelpleinen

Krakers boren inkomdeur sociale woonblok open, voor bewoners is de maat vol: “Je ziet de vuiligheid in de gangen en er is geluids­over­last”

Krakers hebben de inkomdeuren van sociale blokken in de Aloïs Joosstraat opengebroken. Zo kunnen ze vrij het gebouw betreden en verlaten zonder aan te bellen bij de bewoners. Eigenaar Thuispunt Gent zegt dat de deuren ondertussen hersteld zijn. De krakers verblijven er al een tijdje in leegstaande appartementen, de laatste weken is hun aantal sterk toegenomen. De huurders trekken nu opnieuw aan de alarmbel.