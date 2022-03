Nazareth steunt door overstromingen getroffen Limbourg

Met een partnerschap wil Nazareth meer doen dan alleen financiële steun geven. “Na de overstromingen in Wallonië hebben we via een gift van 12.000 euro aan het Rode Kruis financiële steun verleend, maar we wilden toch nog iets meer doen”, zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V). “Het bleek immers snel dat de situatie ter plaatse nog maanden of jaren penibel zou blijven. In een brief aan minister-president Elio Di Rupo, minister van binnenlandse zaken Annelies Verlinden en l’UVCW, de Waalse vereniging van steden en gemeenten, stelden we de vraag op welke manier we een Waalse gemeente concreet konden bijstaan. De gemeente Limbourg heeft als eerste een gemotiveerde brief teruggestuurd en de gemeenteraad van Nazareth heeft beslist om met Limbourg een samenwerking aan te gaan.”