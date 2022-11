Nazareth krijgt eerste fietsstraten: “We kiezen voor locaties in de buurt van scholen”

De eerste regel in een fietsstraat is een snelheidsregime van 30 kilometer per uur, ook voor speed pedelecs. Fietsers kunnen er de volledige breedte van hun rijbaan gebruiken en bij eenrichtingsverkeer is dat de volledige breedte van de weg. De algemene voorrangsregel blijft gelden: zonder wegmarkeringen of signalisatie is er voorrang van rechts. Enkel fietsers mogen andere fietsers inhalen. Gemotoriseerde voertuigen moeten achter de fietsers blijven tot het einde van de fietsstraat.

“De fietsstraten worden donderdag gemarkeerd met verkeersborden en met wegmarkeringen”, klinkt het. “Tot voor kort waren er geen fietsstraten in Nazareth. Voor een kindvriendelijke gemeente als Nazareth is verkeersveiligheid een prioriteit, zeker in de schoolomgevingen. Fietsstraten zijn een volgende stap in de goede richting. Ze passen in het nieuwe mobiliteitsplan dat in opmaak is en waarin we nog meer aandacht geven aan duurzame mobiliteit.”