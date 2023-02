Meer dan een uur aanschuiven op E17 naar Antwerpen na ongeval in Nazareth

GENT/DESTELBERGEN 25 jaar serveerden ze de beste kreeft, maar nu houden uitbaters Le Grand Bleu ermee op: “Ooit letterlijk op handen gedragen door klanten”

Wie nog snel een kreeftje wou eten in ‘Le Grand Bleu’ op de Snepkaai, is eraan voor de moeite. Eigenaar Filippe Geenens heeft namelijk beslist de zaak over te laten nu zijn maître Roger met welverdiend pensioen vertrekt. Samen blikken ze terug op een kwarteeuw schaaldieren en enkele opmerkelijke anekdotes. “Ik heb er veel vrienden aan overgehouden. Eén keer vroeg iemand me om thuis iets te komen drinken. Daar ben ik nog een aantal keer mee op vakantie geweest.”

