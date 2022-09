Medewerkers Makro Eke slaan alarm bij FAVV: “Vis wordt niet op de juiste manier bewaard”

Lege rekken en koelkasten in de Makro-winkel in Eke, bij Nazareth. Bronze Properties, de investeerder die de Makro-winkelketen en horecagroothandelaar Metro eerder dit jaar overnam, heeft een gerechtelijke reorganisatie aangevraagd om bescherming te vragen tegen schuldeisers om zo nog delen van het bedrijf te kunnen redden. Nadat dit nieuws bekend geraakte, willen vele leveranciers niet meer leveren in de zes Makro-filialen. Het personeel is de doodstrijd van de winkel moe en velen kunnen de wantoestanden niet meer aanzien.

“Het is al maanden zo dat er koelkasten niet meer werken en dat er defecten zijn in de Makro-winkel”, zegt vakbondsafgevaardigde Katrien Degryse. “Van enkele medewerkers kreeg ik woensdag de melding dat de vis niet onder de juiste omstandigheden wordt bewaard. Zo is de omgevingstemperatuur op de visafdeling ongeveer dezelfde als in de rest van de winkel. Vroeger moest men thermische pakken dragen op de afdeling, nu is dit niet meer nodig omdat het er veel warmer is. Dit komt volgens de medewerkers door de koelkasten in de omgeving die veel warmte afgeven. De vis wordt momenteel bewaard in een koelkast van de vleesafdeling, maar ’s morgens is het ijs gesmolten omdat het buiten de werkuren niet kan ververst worden. Ik ben geen expert, maar als ik dit allemaal hoor stel ik mij toch ernstige vragen over de voedselveiligheid. Daarom heb ik een melding gedaan bij het online meldpunt van het Agentschap Voedselveiligheid FAVV. Het gaat hier ook om de beroepseer van de werknemers en de veiligheid voor de klanten, dus deze situatie zou grondig onderzocht moeten worden.”