Makro Eke bijna helemaal leeg tijdens laatste dagen

De zes Makro-winkels in ons land zijn op vrijdag 30 december voor de laatste keer open. De groep Makro Cash & Carry Belgium kreeg in september van de Antwerpse ondernemingsrechtbank bescherming tegen schuldeisers, tot midden januari. Daarop volgde een procedure om de winkelketen volledig of in delen te verkopen. De groep bestaat uit elf winkels van horecagroothandel Metro en zes vestigingen van supermarktketen Makro. Voor de Metro-winkels werd een overnemer gevonden, voor Makro niet. Het personeel krijgt vanaf zaterdag 31 december ‘vrijstelling van prestaties’ tot wanneer het faillissement of de vereffening volgt.

Sinds half november werden er kortingen gegeven en dit lokte de eerste dagen heel wat volk. Ook in de winkel in Eke kwamen er koopjesjagers hun slag slaan, maar ook veel trouwe klanten kwamen nog eens shoppen in hun geliefde winkel. In principe is er nog tot vrijdagnamiddag uitverkoop. “Koopjesjagers zullen hier niet veel meer vinden”, zegt Andy D’haeseleer, die er jarenlang in de bakkerij werkte. “Zo goed als alles is weg. Ik verwacht wel vrijdag nog klanten die afscheid willen komen nemen.”