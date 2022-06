Le Roy Vision Center geeft vintage brillen tweede leven

Mooi volk bij Le Roy Vision Center in de Drapstraat in Nazareth. ex-miss België 2015 Annelies Törös en model en miss België-kandidate in 2020 Karen Jansen kwamen er de nieuwe collectie van Nele Le Roy presenteren. Met Le Roy la collection lanceerde Nele een eigen collectie waarbij een montuur volledig op maat van het gezicht wordt gemaakt en daar komt nu een collectie vintage brillen bij.

“Bij het ontwerpen van onze brillen vertrekken wij telkens van een bepaald model”, zegt Nele. “Tijdens onze zoektocht naar inspiratie vonden wij in kelders en op zolders juweeltjes van oude brillen. Dit bracht mij op het idee om een collectie van vintage brillen op de markt te brengen. Vintage betekent allesbehalve ouderwets en de meeste modellen zijn vandaag nog even modieus als 40 of 60 jaar geleden. Door in het binnen- en buitenland interessante stocks op te kopen, hebben we een mooie collectie van meer dan 4.000 monturen kunnen samenstellen. Er zitten echt mooie exemplaren tussen van ontwerpers zoals Dior, Yves Saint Laurent en Jean-Paul Gaultier maar ook van designers die zich louter op brillen focusten, waaronder Alain Mikli, Pierre Marly en Cazal. De monturen uit de jaren 70, 80 en 90 zijn uniek en ze worden vandaag vaak gekopieerd. Er is veel vraag naar en wij willen hieraan tegemoet komen.”