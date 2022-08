Laatste fase werken spoorwegbrug N60 gestart

De laatste fase van de werkzaamheden aan de spoorwegbrug aan de N60 in Eke (Nazareth) is gestart. Op maandag 22 augustus is de aannemer gestart met het plaatsen van de brugdekvoegen op de brug. Dit is de laatste fase van de renovatiewerken van de brug, die sinds april worden uitgevoerd. De spoorwegbrug was aan een grondige renovatie toe om de veiligheid en het comfort van de weggebruikers verder te kunnen garanderen. In deze laatste fase van de werken beschikt het verkeer op de N60 terug over één rijstrook in elke richting. Voor de fietsers blijft de omleiding gelden. De werken zullen twee maanden in beslag nemen.