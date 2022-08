KLJ Nazareth haalt volksdansnamiddag van onder het stof

“Met het jaarthema ‘KLJ da’s voor ’t leven’ doken we even in het archief en haalden we een oude traditie van onder het stof”, zegt medeorganisator Anja De Jans. “In de jaren ’80 werd het KLJ-werkjaar steeds afgesloten met een volksdansnamiddag waarop duchtig werd gedanst op the hucklebuck en vele andere plaatjes. Op zondag 22 augustus van 15 tot 18 uur is het opnieuw feest aan het KLJ-lokaal De Lindekens. Alle volksdansliefhebbers, KLJ’ers en sympathisanten zijn welkom om te komen genieten van dit unieke evenement. Er is een streekbierenterras voorzien en voor de kinderen is er kinderanimatie.”