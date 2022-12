Kinderfietsen gezocht voor nieuwe fietsbibliotheek

Gent Universi­teit Gent voert onderzoek naar digitaal welzijn, door schermge­bruik van 2.000 Vlamingen te volgen

Maakt het gebruik van een smartphone ons leven rustiger of net drukker? Zorgt digitale technologie voor verbinding of drijft ze ons uit elkaar? Maakt schermtijd ons gelukkig of ongelukkig? Kortom: hoe is het gesteld met ons digitaal welzijn? Daar zoekt de UGent een antwoord op, door het schermgebruik van 2.000 Vlamingen onder de loep te nemen.

