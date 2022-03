Jong en oud welkom voor gekke kapsels op Eke-markt

Sinds november vorig jaar is er elke maand een markt in Eke (Nazareth), die aandacht besteedt aan lokale, duurzame en ambachtelijke producten. Er wordt ook telkens randanimatie voorzien en op vrijdag 11 maart is het de beurt aan het reizend speeltheater Kip van Troje. Zij komen er bezoekers voorzien van een gek kapsel of kleurrijke make-up in het thema van de vlinder en de lente. Omdat de vlinder ook het thema is van het meerjarenplan organiseert men voor alle inwoners op zaterdag 26 maart nog een vlinderreceptie, dit als alternatief voor de nieuwjaarsreceptie, die door de coronamaatregelen werd uitgesteld.