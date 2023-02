Infosessies en jobbeurs voor ex-medewerkers Makro

“Veel ex-medewerkers van Makro Eke zijn inwoners van Nazareth”, zegt burgemeester Danny Claeys (CD&V). “Vaak werkten zij al hun hele loopbaan voor de intussen failliete winkelketen. Het lokaal bestuur en VDAB doen inspanningen om deze mensen te ondersteunen in hun zoektocht naar een nieuwe job. Daarom organiseren we vandaag (woensdag) twee infosessies voor de ex-medewerkers van de Makro in het kader van outplacement. Zij kunnen instappen in een traject waarin zij begeleid worden in hun zoektocht naar een nieuwe job. Op een later moment organiseren we nog een jobbeurs. Tijdens deze jobbeurs brengen we de ex-medewerkers van Makro Eke in contact met lokale bedrijven. De betrokkenen krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.”