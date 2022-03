Infomoment voor wie Oekraïense vluchtelingen wil opvangen

minivoetbal beker van belgië Kjell Vandevyve­re (Hard Labeur Nazareth): “Toch een bijzonder moment in de geschiede­nis van de club”

Na een spannende bekerthriller tegen HG Appels verzekerde Hard Labeur Nazareth zich van een plaatsje in de halve finale van de Beker van België. Na de reguliere speeltijd was het 5-5 en in de schepcorners haalde Nazareth het met 3-1. Kjell Vandevyvere is heel blij met deze winst.

11:09