Inbrekers sloegen voorbije weekend twee keer toe in Nazareth

Het eerste voorval gebeurde vrijdag op klaarlichte dag bij een bedrijf langs de Venecostraat in Nazareth. Dieven konden via de zijkant van het gebouw het dak bereiken en gingen aan de haal met koperkabels. Het onderzoek loopt, voorlopig zijn de daders nog onbekend.

Ook in Nazareth foceerden in de nacht van zaterdag op zondag inbrekers een raam aan de achterzijde van een woning in de Nieuwlandstraat. De volledige woning werd doorzocht, voorlopig is het nog onduidelijk wat de buit is. Het sporenteam gaat langs voor verder onderzoek.