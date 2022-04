Ideeën welkom voor park achter Kinderkasteeltje

De gemeente Nazareth is op zoek naar ideeën voor het gebied achter het Kinderkasteeltje in de Drapstraat. De site van ongeveer 2 hectare groot bevindt zich tussen het Kinderkasteeltje, het Zilvererf, de Gezusters Kervynstraat en Bekken en wordt momenteel als landbouwgrond gebruikt. Het gemeentebestuur nam de grond in erfpacht om het in te richten als groene ontmoetingsplaats. Samen met het ontwerpbureau Stramien stippelt men een participatietraject uit en op basis van de ideeën van de burgers zal men een ontwerp maken. Er zijn inspraaksessies voorzien op dinsdag 26 april en donderdag 5 mei, telkens om 20 uur in cc Het Centrum.