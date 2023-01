Huurprijzen cultuur- en sportzalen stijgen met 20%

Deinze/Meetjesland Van Juuls store tot Ikselle: zes lokale boetiekjes in het Meetjes­land en Deinze die je niet mag missen tijdens de wintersol­den

De feestdagen zijn voorbij, het nieuwe jaar is officieel van start gegaan en dat betekent: wintersolden! Wij gingen op zoek naar zes lokale kledingwinkels in het Meetjesland en Deinze waar je mooie kortingen kan scoren. Van Juuls store in Aalter tot Ikselle in Maldegem: in deze boetiekjes haal jij alles uit de solden.

