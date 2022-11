Huurland is Oost-Vlaamse ‘Kmo van het jaar’: “Hartverwarmend, niet enkel voor ons maar voor het ganse team”

Nazareth/DeinzeUnizo Oost-Vlaanderen heeft familiebedrijf Huurland uit Eke (Nazareth) uitgeroepen tot ‘kmo van het Jaar’. Een kroon op het werk van Deinzenaren Pascal (44), Sofie (48) en Isabelle (50) Ameloot, die het bedrijf van hun vader in 2007 verderzetten. De prijsuitreiking vond maandagavond plaats in The Chocolate Box in Lokeren in het bijzijn van eerste minister Alexander De Croo.

Huurland mag zich een jaar lang Oost-Vlaamse kmo van het Jaar noemen. Huurland biedt al sinds 1973 verhuuroplossingen aan wie bouwt of renoveert. Ondertussen verhuren zij machines, gaande van hoogtewerkers tot werfinrichting, aan 30.000 klanten en dit vanuit 12 filialen.

Het verhaal van Huurland startte in Deinze met Walter Ameloot, de vader van de huidige zaakvoerders Pascal, Sofie en Isabelle. “Onze vader is gestart met de overname van een kleine ijzerwarenwinkel in de Burggravenstraat in Gent”, zegt Pascal. “De inspiratie om machines te verhuren komt uit de Verenigde Staten toen hij in Texas op bezoek was bij familie. Daar was dat concept al zeer gangbaar en hij heeft het in België geïntroduceerd. In de beginjaren lag de focus vooral op het verhuren aan particulieren. In 2007 hebben Sofie, Isabelle en ik het bedrijf overgenomen en uitgebreid door meer in te zetten op de verhuur aan aannemers. Deze aanpak heeft Huurland vleugels gegeven en ondertussen werken we met een team van 80 mensen, verspreid over 12 filialen. We verhuren materieel dat kan gebruikt worden voor iedere mogelijke bouwfase, gaande van onderhoud tot de buiteninrichting. Een groot voordeel hierbij is duurzaamheid. Door te verhuren moeten er immers minder machines geproduceerd worden. We investeren ook in de meest ecologische machines, zoals motoren met minder uitstoot.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Isabelle, Sofie en Pascal Ameloot van Huurland bij de bekendmaking van de Oost-Vlaamse KMO van het Jaar. © Yves Nevens

Dit jaar verhuisde het hoofdkantoor van Huurland naar de vernieuwde industriezone De Prijkels, op de grens van Nazareth, Deinze en Kruisem. “Ons hoofdkantoor bevond zich in Drongen en ons magazijn in Oudenaarde, maar nu is alles meer gecentraliseerd”, zegt Pascal. “Onze heimat ligt in Deinze, dus met de site in De Prijkels keren we terug naar onze roots. Deze titel van UNIZO is een mooie kroon op ons werk. We zijn al enkele jaren bezig met het professionaliseren van onze werking, vooral op technisch vlak, maar ook inzake sales en marketing en HR. Iedereen heeft hiertoe zijn steentje bijgedragen en deze titel is dus niet enkel hartverwarmend voor ons, maar voor gans ons team. En nu? Onze ambitie is om verder uit te breiden in de richting van Vlaams-Brabant. We willen op termijn in iedere Vlaamse centrumstad een Huurland-filiaal neerpoten.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Team Huurland. © Huurland

Draaischijf

De prijsuitreiking vond maandagavond plaats in The Chocolate Box in Lokeren in aanwezigheid van Oost-Vlaams gedeputeerde voor middenstand Leentje Grillaert en eerste minister Alexander De Croo. Daar werd Peak Coaching uit Destelbergen uitgeroepen tot beloftevolle Oost-Vlaamse kmo van het Jaar. “Wij organiseren de kmo van het Jaar omdat wij gezond zelfstandig ondernemen willen stimuleren en inspireren én de essentiële rol van kmo’s in ons land benadrukken”, zegt Jos Vermeiren, directeur UNIZO Oost-Vlaanderen. “Kmo’s in ons land zorgen voor maar liefst 69% van de tewerkstelling. Ze zijn de draaischijf van onze Vlaamse economie en ze verdienen dus de nodige erkenning.”

Op 6 december wordt de nationale ‘kmo van het Jaar’ bekendgemaakt tijdens het UNIZO Topseminar.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.