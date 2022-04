Huiswerkbegeleiders gezocht

“Veel leerlingen missen kansen in hun jonge leven, door sociale omstandigheden, een leerstoornis, een taalachterstand of andere hindernissen”, klinkt het bij de gemeente Nazareth. “Als lokaal bestuur nemen we zoveel mogelijk drempels weg, om alle kinderen optimaal te laten ontwikkelen. De huiswerkbegeleiding is een initiatief van Huis van het Kind Nazareth in samenwerking met de basisscholen en het project draait volledig op vrijwilligers. Zij begeleiden kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar, in kleine groepjes na schooltijd, gedurende één uur per week. Naast de begeleiding bij de huistaken, zetten de vrijwilligers ook in op taalondersteuning en -stimulering, door voor te lezen en samen een spel te spelen.”