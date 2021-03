Hevige brand in centrum van Eke, leerlingen van vrije basisschool moeten binnen blijven

NazarethMomenteel woedt er een hevige brand in een woning langs de Steenweg in Eke, deelgemeente van Nazareth. De brand woedt in de woonkamer en er is een hevige rookontwikkeling. Leerlingen van de vrije gemengde basisschool Eke moeten binnen blijven met de ramen en deuren gesloten.