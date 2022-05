Gezin dat voor 36.000 euro werd opgelicht door ‘bevriende’ aannemer krijgt betonnen vloer gratis: “Hopelijk dragen andere bedrijven ook hun steentje bij”

“Toen we het verhaal in jullie krant lazen, waren we binnen het bedrijf allemaal aangedaan door de miserie van het gezin. Er heerste meteen eensgezindheid dat we als bedrijf een helpende hand wilden toereiken, en dus hebben we Tim en Magali gecontacteerd", vertelt Jorn Koop, branch manager van de Gentse vestiging van het bouwbedrijf Van den Braembussche. “Als bedrijf beslisten we om een volledige betonnen vloer, de tegels en het voegsel te sponsoren. Dat is voor hen een flinke kost uitgespaard, want we spreken dan toch al snel over een bedrag van 7 à 8.000 euro. Het is geen vanzelfsprekendheid, want de prijs van het materiaal zit sinds enkele maanden flink in de lift. Maar er zijn belangrijkere zaken dan dat. We hopen eigenlijk ook dat andere bedrijven hun steentje willen bijdragen om zo het gezin uit de penarie te helpen.”