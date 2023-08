Nog geen beslissing over aanhouding van koppel dat verdacht wordt van slagen en verwondin­gen op Gentse Feesten

De twee personen die verdacht worden van slagen en verwondingen aan Geoffrey Ibens (36) en zijn vriendin tijdens de Gentse Feesten worden nog altijd ondervraagd. Zij hadden zich dinsdag gemeld na de verspreiding van een opsporingsbericht. Later wordt beslist of ze worden voorgeleid of aangehouden.