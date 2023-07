Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Nazareth vandaag

Eerste Gebod van Gentse Feesten: bier aan de bar graag, want ‘Enkel Hollanders kopen blikken in de nachtwin­kel’

Het is geschreven met een knipoog - zeggen de Vlamingen. Johnny van den Berghe uit Sas van Gent heeft er toch een dubbel gevoel bij. ‘Koopt uw pinten aan de toog. Enkel Hollanders kopen blikken in de nachtwinkel’ is het eerste van de Tien Geboden van de Gentse Feesten.