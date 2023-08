Rijvers Festival, Herbak­kerst­fes­ti­val, Balloonmee­ting en Cogétama Fest: volgend jaar weer allemaal in zelfde drukke feestweek­end?

Krijgen we volgende zomer opnieuw zowat alle leuke feesten en festivals van het Meetjesland en omgeving in hetzelfde weekend van 15 augustus gepropt? Of gaan de organisatoren van het Rijvers Festival in Lievegem, Herbakkersfestival in Eeklo, Cogétama Fest in Knesselare (Aalter) en de Balloonmeeting in Deinze schuiven? Wij legden ons oor te luisteren.