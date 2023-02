Fietser (28) naar ziekenhuis na aanrijding met auto

Het ongeval gebeurde maandag rond 17 uur op de Steenweg Deinze in Nazareth. De fietser, een man van 28 jaar uit Gavere, kwam in aanrijding met 64-jarige automobiliste uit Kruisem. De fietser viel en raakte lichtgewond. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis. Over de exacte omstandigheden van het ongeval - en dus ook over wie in fout was - is voorlopig geen duidelijkheid.