Fietsenzaak Veloloft van ex-profrenner Rik Verbrugghe failliet: “Alles wordt openbaar verkocht”

Einde verhaal voor de fietsenwinkel Veloloft langs de N60 in Eke. In april 2017 heropende voormalig profwielrenner en ex-wielerbondscoach Rik Verbrugghe de bestaande BMC Concept Store als Veloloft. De winkel was daarvoor kort in handen van de Zwitser Andy Rhis, de eigenaar van BMC. Profrenner Greg Van Avermaet, de schoonbroer van Verbrugghe, was de ambassadeur van de zaak.