Feest op terrein van Jumping Eke

Sport­dienst trekt met 55-plus­sers naar zee

De Dienst Sport en Recreatie van Deinze organiseert een sportieve driedaagse aan zee voor 55-plussers. Van woensdag 20 tot en met vrijdag 22 september organiseert de sportdienst een sportieve vakantie aan de Belgische kust. Deelnemers genieten in volpension in een vernieuwde accommodatie van het vakantieverblijf Floreal in Blankenberge. Daar kan men deelnemen aan heel wat activiteiten zoals fitheidsgym op het strand, wandelzoektocht, fietstocht, kubb, minigolf en nog veel meer. De kostprijs bedraagt 180 euro per persoon. Inschrijven kan tot vrijdag 18 augustus via www.deinze.be.