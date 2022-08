Ed De Smul eregast op Nacht van Nazareth

De Nacht van Nazareth is een gezellig zomernachtfeest in de feeërieke tuin in de Huisepontweg 71. “We hebben een tijd stil gelegen”, zegt organisator Dirk Vos. “Het coronavirus legde ons immers een verplichte stop op, maar dit jaar komen we terug stevig uit de hoek. Hoewel georganiseerd door Groen Nazareth, ligt de nadruk vooral op de gezellige ontmoeting en de optredens. In het verleden boekten we jonge talenten, die inmiddels naam aan het maken zijn, of gerenommeerde artiesten uit eigen achtertuin. Voor de twaalfde editie van de Nacht van Nazareth hebben we met Ed De Smul een topartiest.”