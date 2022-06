Dieven gaan aan de haal met bromfiets uit loods

Astene/Deinze Escape Room Deinze opent Alice in Wonderland-ka­mer in ‘t Duvelke: “De slaagkans is 35%, dus het is wel een uitdaging”

De langverwachte Escape Room Deinze heeft recent de deuren geopend in het voormalige café ’t Duvelke in Astene. Eigenaar Dogan Ercan (26) gaf al een eerste kijkje in de Alice in Wonderland-kamer, zonder te veel prijs te geven. “In september opent een tweede kamer en daar gaan we voor een horrorthema”, zegt Dogan.

21 juni