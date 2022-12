Dieven forceren raam en stelen cash geld uit woning in Bosstraat

Deinze Verhitte discussie in rechtbank over tijdelijke tribune van KMSK Deinze: “Wat is nu eigenlijk het belang van zakenman Piens om de tribune af te willen breken?”

In de Burgerlijke rechtbank in Gent ging het er dinsdagochtend fel aan toe. Niet verwonderlijk, want de kwestie van de tijdelijke tribune van KMSK Deinze lag op tafel. De club riskeert een dwangsom van 10.000 euro per dag omdat de tribune er volgens zakenman Patrick Piens illegaal zou staan en voor parkeerproblemen zorgt. Maar volgens de advocaat van de club gaat het Piens niet om de afbraak. “Hij probeert enkel munt te slaan uit de situatie. Dit is puur rechtsmisbruik.”

17:10