“Champagne, foie gras, kreeft... Allemaal net iets exclusiever dan anders.” Kosten noch moeite gespaard voor menu tijdens Club Brugge-PSG

Gent RESTOTIP. Yokoso: sushi, maar dan helemaal anders

10 september Yokoso in de Volderstraat lijkt in niks op wat je je bij de traditionele sushi-zaak voorstelt. Geen Aziatische toetsen, geen rieten onderleggers, maar wel hippe muziek en een strak interieur. Op de kaart niet de traditionele ‘boot’, maar eigen samenstellingen, of - nog beter - gewoon de lego-versie. Bouw uw sushi zelf op. Wij deden de test.