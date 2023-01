Brandende mobilhome zorgt voor grote rookpluim boven E17

De zwarte rookpluim was kilometers ver te zien en verontruste heel wat passanten op de E17. Alles leek op een zware industriebrand maar de rook was afkomstig van een brand in een mobilhome aan de Versluysstraat in Nazareth en door de aanwezigheid van heel wat isolatie in de kampeerwagen. De brandweer snelde ter plaatse maar de mobilhome is volledig uitgebrand. Aanpalende huizen werden niet bedreigd. “Er vielen ook geen gewonden", klinkt het bij de politiezone Schelde & Leie.