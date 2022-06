Bewoners woonzorgcentrum Eke verhuisd naar nieuwbouw: “Oude gebouw maakt plaats voor park”

“Het nieuwe gebouw telt 200 eenpersoonskamers, 8 kamers voor kortverblijf en 13 ruime studio’s voor echtparen, verspreid over drie verdiepingen”, zegt directeur Gunther De Coen. “In totaal kunnen hier dus 234 mensen verblijven en dat is iets minder dan in het oude gebouw. Het ontwerp voldoet aan de moderne normen en verwachtingen binnen de ouderenzorg. In totaal zijn er acht afdelingen en deze werden allemaal genoemd naar edelstenen zoals diamant of witte maansteen. In elk van de 17 leefgemeenschappen van zo’n 14 bewoners zetten we meer in op samenleven. Net zoals bij de mensen thuis zal elke afdelingskeuken het hart vormen voor de leefgroepen. Zo versterken we het sociaal contact, de inspraak en de participatie bij de bewoners. Iedere leefgroep beschikt ook over twee terrassen. We hebben veel aandacht geschonken aan het creëren van een warme thuis voor de bewoners en een fijne werkplek voor de medewerkers.”