Bejaarde bestuurster (90) moet na het veroorzaken van zwaar ongeval bewijzen dat ze nog rijgeschikt is: “Nochtans maar eerste ongeluk in 70 jaar als chauffeur”

De negentigjarige bestuurster reed in het centrum van Nazareth een andere bejaarde dame aan die de straat aan het oversteken was op het voetpad. De overstekende dame raakte hierbij zwaargewond. Volgens omstaanders reed de bestuurster met hoge snelheid en vertraagde ze niet toen ze het voetpad naderde. De bestuurster beweerde in haar verklaring nochtans dat ze niet te snel reed en dat het slachtoffer van tussen twee auto’s kwam waardoor ze haar niet gezien had. Ze zelf was niet aanwezig in de rechtbank, maar liet zich vertegenwoordigen door haar advocate. “Mevrouw rijdt al 70 jaar met de wagen en dit is de eerste keer dat ze een ongeluk heeft veroorzaakt. Dit was een spijtig voorval dat veel mensen kan overkomen”, zo klonk het.