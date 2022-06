Basisschool Eke viert boekenfeest met Marc De Bel

De leerlingen van de vrije basisschool in Eke kregen op vrijdag 24 juni jeugdauteur Marc De Bel op bezoek. Die dag sloot de school het jaarthema ‘Lezen geeft je vleugels’ af met een boekenfeest. “De kleuters startten de dag met een verhalenparcours in de schoolomgeving”, zegt juf Bettina Tack. “De lagere school verwelkomde Marc De Bel en ging in workshops aan de slag met kookboeken, gedichtenboeken, verhalenboeken, weetboeken, sprookjesboeken en nog veel meer. ‘s Middags genoten we samen van frietjes en daarna werd ons nagelnieuw boekenhuisje ingehuldigd door burgemeester Danny Claeys. Het boekenhuisje krijgt een vaste plek op de speelplaats en kinderen die even willen wegdromen in een heerlijk boek of toe zijn aan een rustige activiteit kunnen er tijdens de speelmomenten terecht.”