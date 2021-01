Alerte buur merkt brand op tijdens dutje van bewoner: woning onbewoonbaar maar bewoner ongedeerd

“De brand ontstond in de houten constructie achter een inbouwkachel. Via de hete rook verspreidde het vuur zich verder via de zolderverdieping onder het dak en zette daar het gebinte in brand. We konden vermijden dat het vuur zich verder verspreidde over de ganse woning maar het huis is momenteel onbewoonbaar door rook- en waterschade", zegt Raveel. De bewoner van het huis gaf zelf te kennen dat hij voor onderdak zou zorgen bij familie of vrienden.