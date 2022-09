Aannemer voorkomt waterverspilling op bouwwerf in Stropstraat

In Nazareth ziet het gemeentebestuur er streng op toe dat er bij bouwwerken geen overbodig water wordt opgepompt. In sommige gevallen is dit echter noodzakelijk. Bij de bouwwerf in de Stropstraat moet het water tijdelijk opgepompt worden om een kelder en ondergrondse garages te kunnen plaatsen. Normaal gezien moet opgepompt grondwater gratis beschikbaar gesteld worden aan de inwoners van de omgeving, of moet het op een andere plaats kunnen insijpelen in de grond. In dit geval zijn beide opties niet mogelijk. Bij testen werd namelijk restvervuiling in het water vastgesteld, door grondverontreiniging in het verleden. Voor het milieu en de gezondheid van omwonenden moet het water dus eerst professioneel gezuiverd worden. De aannemer zal het water ter plaatse zuiveren in een kleine installatie, waarna het geloosd wordt in de riool zodat het in de grote waterzuiveringsinstallatie verder gezuiverd kan worden.