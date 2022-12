4.000 euro aan prijzen te winnen bij handelaars in Nazareth en Eke

“Vorig jaar hadden we 20 deelnemers en nu zijn dat er al 38", zegt Geert Wulteput van UNIZO Nazareth-Eke. “Door dit grote aantal is onze prijzenpot toegenomen tot 4.000 euro. De prijzen zijn cadeaubonnen met bedragen gaande van 25 tot 500 euro en de bonnen kunnen in de deelnemende handelszaken gebruikt worden. We maken het extra spannend met een rebus die gebaseerd is op vragen die gesteld worden door de handelaars. Het antwoord is te vinden in de etalage of winkel van de handelaar die de vraag stelt. De rebus is vorige week in de gemeentelijke infokrant verschenen. Onder de vinders van de rebus wordt een extra ‘speciale prijs’ getrokken.”