30 Oekraïense vluchtelingen tijdelijk opgevangen in Van der Valk-hotel: “We zoeken zo snel mogelijk een woning”

Maandagmiddag is er een bus met vluchtelingen uit Oekraïne via het opvangcentrum van Fedasil in Steenokkerzeel gearriveerd aan het hotel Van der Valk in Nazareth. Ook burgemeester Danny Claeys (CD&V) was aanwezig om hen te verwelkomen.

“Het gaat om acht gezinnen met kinderen en vijf mensen die alleen naar hier zijn gekomen”, zegt Danny Claeys. “Deze mensen komen uit alle uithoeken van Oekraïne en kennen elkaar niet. Sommigen van hen hebben een week lang geen bed gezien. De communicatie is moeilijk, want er is slechts één iemand die een beetje Engels spreekt, maar met hulp van een tolk lukt het wel. De verhalen zijn vaak schrijnend. Onder hen is er een jonge vrouw die in juni moet bevallen en wiens man werd opgeroepen om te vechten. Zij is helemaal alleen naar hier gereisd. Ik heb ook iemand gesproken uit de stad Charkiv, die met een pasgeboren baby 47 kilometer heeft gewandeld.”

De vluchtelingen krijgen tijdelijk een warm bed in Van der Valk, in afwachting van een andere woonplaats. “We stellen alles in het werk om deze mensen zo snel mogelijk een woning aan te bieden”, zegt Danny Claeys. “We kijken ook of we voor werk kunnen zorgen en of de kinderen ergens naar school kunnen gaan.”