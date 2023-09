17-jarige fietser overleden na zwaar verkeersongeval in Nazareth

Het ongeval gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag in de ’s Gravenstraat in Nazareth. “De bestuurder van de personenwagen, een 36-jarige man uit Zwalm, kon de fietser niet ontwijken, waarop het tot een aanrijding kwam.” De 17-jarige fietser kwam zwaar ten val en werd levensgevaarlijk gewond naar het UZ in Gent overgebracht. De bestuurder werd in shock naar het ziekenhuis in Deinze gebracht. “Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de fietser vermoedelijk in het midden van de baan reed met een onverlichte fiets. Er werd intussen een verkeersdeskundige aangesteld.”