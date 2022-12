Zwitsers koppel heeft zo’n hekel aan Wham!-kersthit ‘Last Christmas’ dat ze de rechten willen kopen: “We willen er een eind aan maken”

December en kerstmuziek, het zijn twee dingen die al jaar en dag hand in hand gaan. Maar Tomas en Hannah Mazetti hebben het gehad, en dan vooral met één kerstnummer dat elk jaar opnieuw door de luidsprekers galmt. Nee, ze hebben het niet over ‘All I Want For Christmas is You’ van Mariah Carey. Wél over ‘Last Christmas’ van Wham!, dat als sinds 1980 een vaste waarde is. Als het van hen afhangt, mag dat permanent van de radio gehaald worden. Maar om van die droom een realiteit te maken, moeten ze natuurlijk eerst de rechten op het nummer bemachtigen. Het koppel heeft intussen al 57.000 euro ingezameld, met de hulp van gelijkgezinden. Ze zullen echter nog even hun best moeten doen, want ze hebben in totaal net geen 23 miljoen nodig om de rechten daadwerkelijk in handen te krijgen. Voor dat bedrag werden de rechten destijds gekocht door Warner Chappell Music UK, maar vandaag zou de prijs natuurlijk nog veel hoger kunnen liggen.