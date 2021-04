Zwangere Guy legt servers van AB plat bij eerste virtuele liveshow

MuziekDe Brusselse rapper Zwangere Guy (33) heeft op maandagavond zijn allereerste virtuele live-optreden in de AB gegeven. De 1.200 digitale aanwezigen konden zich via een gameplatform met een persoonlijke code aanmelden, maar wegens serverproblemen verliep het allemaal iets minder vlot dan voorzien.

Heel even leek het alsof Zwangere Guy de toekomst kan voorspellen. “We gaan die servers doen ontploffen”, zei de rapper bij de aankondiging van zijn show. Helaas kwam zijn voorspelling niet veel later uit, want door enkele serverproblemen kon niet iedereen de virtuele AB in. “Van de 1.200 fans die een ticket gekocht hebben, konden er zo’n 800 op Yabal”, vertelde AB-woordvoerder Jens Van den Wyngaert. Vlak voor 22 uur stond de teller op 963. Uiteindelijk ging de show zo’n twintig minuten later dan voorzien van start, maar dat heeft de Brusselse muzikant niet tegengehouden om alsnog een goede show neer te zetten. “De servers zijn klootzakken, maar we gaan er iets moois van maken”, aldus de rapper.

Overladen met spam

Wie pech had, kon via YouTube wel nog de livestream meevolgen. Al was niet iedereen door even blij mee. De kaartjes voor de show werden voor tien euro verkocht en veel fans vragen nu dan ook om een terugbetaling. AB-woordvoerder Jens Van den Wyngaert laat in Het Belang van Limburg weten dat ze refund-aanvragen geval per geval zullen bekijken. Van den Wyngaert vertelde verder nog dat ook zij teleurgesteld waren door de issues met de server. Hun technische partner had namelijk gegarandeerd dat servercapaciteit geen enkel probleem was. “Maar blijkbaar vond er een ddos-aanval plaats op de Yabal-servers, waardoor die overladen werden met spam”, klinkt het verder in Het Belang van Limburg.

Wie geen problemen had om de zaal binnen te geraken, kon genieten van een uniek optreden. Voor de show droeg Zwangere Guy namelijk een motion capture-pak met sensoren, waardoor toeschouwers hem als een avatar op hun scherm konden zien. “Mijn pak gaat van mijn voeten tot helemaal aan mijn hoofd”, legde de rapper op maandag uit. “De ‘nagemaakte Zwangere Guy’ op het virtuele podium zal dus al mijn bewegingen nadoen.” Tijdens het concert konden ook de aanwezige gasten een avatar aanmaken, die konden ze bijvoorbeeld laten dansen. Er konden ook chatberichten naar Guy verstuurd worden, waar hij op kon reageren vanuit zijn studio in de Brusselse AB. Iets wat de artiest ook effectief gedaan heeft. Zo reageerde hij op een zekere Leo die vroeg om zijn naam te noemen met “‘Kus mijn kloten, Leo!” en op verzoek van een kijker bracht Guy nog ‘U Ma Is U Pa’.

