Zwangere Guy headliner op openingsdag Couleur Café

Muziek Kanye West wil niet meer op Coachella staan tenzij Billie Eilish haar excuses aanbiedt bij Travis Scott

Kanye West (44) haalde donderdag op zijn Instagramaccount uit naar zangeres Billie Eilish (20). Afgelopen weekend legde zij haar concert even stil om een fan te helpen die in nood was. Vervolgens zei ze dat zij “wél wacht om verder te gaan totdat de fans oké zijn”. Daarmee alludeerde ze op het Astroworld-festival van Travis Scott in november, waarbij verschillende mensen werden vertrappeld en om het leven kwamen. Daar kon Kanye niet mee lachen, hij neemt het nu op voor zijn vriend: “Billie moet zich verontschuldigen of ik treed niet op.”

11 februari