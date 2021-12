Zuid-Koreaanse band BTS neemt even pauze

Muziek Studio 100-CEO over kritiek op zittende Rewind Party: “Mijn hart breekt, maar we zijn ervan overtuigd dat deze concerten even fantas­tisch zullen zijn”

“We willen dansen en niet zitten, want wij hebben tickets gekocht voor een fuif.” Meer dan drieduizend tickethouders van de Rewind Party’s hebben al een petitie ondertekend, in de hoop dat Studio 100 de concerten dit weekend in het Sportpaleis uitstelt. “Maar dat gaan we niet doen”, reageert CEO Anja Van Mensel. “We begrijpen de teleurstelling, maar zo’n productie last minute verplaatsen lukt planningsgewijs niet. De show wordt al zittend niet minder goed, hé. Integendeel.”

