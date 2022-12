Zoveel geld verdient Mariah Carey elk jaar met haar ultieme kersthit: “Nog steeds de grootste bijdrage aan haar fortuin”

MuziekIn deze periode kan je er niet omheen: ‘All I want for Christmas is you’ wordt grijsgedraaid op de radio en schalt door de winkelstraten. Het is al jaren hét ultieme kerstnummer. Nochtans dacht Mariah Carey (52) in 1994 dat de song een slechte carrièremove zou zijn. Meer dan 25 jaar later heeft ze haar ongelijk al meermaals toegegeven. Meer nog, de zangeres wordt slapend rijk door de hit, die ze in amper vijftien minuten schreef. Zelf beleefde Carey als kind trouwens minder romantische kerstperiodes. “M’n moeder pakte fruit in en gaf dat als cadeau.”