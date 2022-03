Zoveel betaalde Spotify uit aan 130 artiesten

Volgens de streaminggigant verdienden 52.600 artiesten in 2021 bijna 10.000 euro bij Spotify. Daarvan kregen er 130 bijna 5 miljoen euro op hun rekening gestort. Spotify noemde geen namen van de betrokken artiesten, maar de meest gestreamde artiesten vorig jaar waren Bad Bunny, Taylor Swift, BTS, Drake en Justin Bieber. Het meest gestreamde nummer was ‘Drivers License’ van Olivia Rodrigo.

Maar die cijfers van Spotify vertellen niet het volledige verhaal. Een artiest die van Spotify 10.000 euro krijgt houdt er ongeveer 2.000 euro aan over, nadat de platenmaatschappij en uitgevers hun deel hebben geïncasseerd. Voor een zevenkoppige band als BTS wordt die 2.000 euro dan nog eens in zeven verdeeld.

De artiesten die zoveel aan Spotify verdienen, zijn weliswaar de uitzondering. Het bedrijf maakte bekend dat ongeveer 8 miljoen mensen nummers hebben geüpload op het platform en dat er elke dag 60.000 nieuwe nummers bijkomen. Als gevolg daarvan verdient 99,3% van de artiesten op Spotify minder dan 10.000 euro per jaar. Meer dan 4 miljoen artiesten in hun database hebben minder dan 10 nummers geüpload, “dus zij zijn nog in het begin van hun carrière of doen het eerder als hobby”, zei uitvoerend producent van Spotify Charlie Hellman.